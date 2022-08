Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. August 2022, Nr. 199

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Vom Woife und dem Wald »Tierflüsterer« wird er genannt, der »Woid Woife« (»Wald-Wolfgang«) aus dem Touristenörtchen Bodenmais im Bayerischen Wald. Ein Mann, selbst eine Statur wie ein Baum, der sich unentwegt für den Erhalt der heimischen Tierwelt einsetzt. D 2019. Arte, Sa., 18.35 Uhr Viva Cuba! Alvaro Soler und Nico Santos auf den Spuren von Buena Vista Die Jungspunde Alvaro Soler (spanisch-deutscher Popsänger) und Nico Santos (deutscher Singer-Songwriter) sind auf Kuba, um ihre Studien zum »Buena Vista Social Club« zu vervollständigen. Sie treffen ehemalige Mitglieder der Band, und am Ende geben die beiden mit den kubanischen Superstars ein Konzert. D 2021. Vox, Sa., 20.15 Uhr 12 Years a Slave Oscar-Abräumer mit Chiwetel Ejiofor und Brad Pitt...

