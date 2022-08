Im Geiste von Willy Brandt

Ein halbes Jahr nach der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündeten militaristischen »Zeitenwende« haben sich in der Sozialdemokratie erste mahnende Stimmen zu Wort gemeldet. Mit Blick auf den Antikriegstag am 1. September ist am Freitag eine Gruppe von SPD-Politikerinnen und -Politikern mit einem Aufruf für eine diplomatische Offensive zur Beendigung des Krieges in der Ukraine an die Öffentlichkeit getreten. »Wir brauchen einen schnellstmöglichen Waffenstillstand als Ausgangspunkt für umfassende Friedensverhandlungen«, heißt es darin. Mit der russischen Regierung gelte es unter »Zurkenntnisnahme von Realitäten, die einem nicht gefallen«, einen Modus vivendi zu finden, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssten ihre diplomatischen Anstrengungen für eine Waffenruhe verstärken und dazu auch neutrale Staaten wie Indonesien, Indien und Südafrika, aber auch China für eine Vermittlerrolle gewinnen.

Unter den rund 30 E...