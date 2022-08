Bogen überspannt

Nicht nur die Länder Europas, auch – und das wiegt vielleicht noch viel schwerer – die Vereinigten Staaten haben in Lateinamerika und der Karibik an Einfluss verloren. Zu einem Thema der öffentlichen Debatte wurde dies im Frühjahr, als die Regierung von Joseph Biden den jüngsten Amerikagipfel vorbereitete. Der »9. Summit of the Americas« fand vom 6. bis zum 10. Juni in Los Angeles statt. Grundsätzlich kommen zu den Gipfeln die Staats- und Regierungschefs aller 35 Staaten des Kontinents zusammen. Washington folgte aber diesmal dem Plan, stark zu polarisieren, um im großen Ringen mit Russland wenigstens einige Staaten Lateinamerikas fest auf seine Seite zu ziehen. Es lud daher die Staatschefs Kubas, Venezuelas und Nicaraguas aus. Das ging nach hinten los: Andere Staatschefs solidarisierten sich mit ihnen, blieben selbst dem Tref...