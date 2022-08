Demonstrative Dankbarkeit

So ganz wollte sich Olaf Scholz dann doch nicht in die Lage künftiger ukrainischer »Gepard«-Panzermannschaften versetzen. Bei seinem Fototermin am Donnerstag auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein hat der Bundeskanzler es dabei belassen, demonstrativ auf ein Exemplar der 47,5 Tonnen schweren Kriegsgeräte zu klettern. An den Flakpanzern des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann (KMW) mit Sitz in München werden derzeit Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ausgebildet. Ursprünglich habe die Bundesregierung geplant, dass dies bis Ende des Monats abgeschlossen sei, wie die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag berichtete.

Gegenüber anwesenden Pressevertretern wiederholte der SPD-Politiker die offizielle Begründung, wonach das ukrainische Militär unterstützt werde, da der prowestlich regierte Frontstaat »das Recht hat, das eigene Land, die Integrität, die Unabhängigkeit und die Souveränität zu verteidigen«. Scholz deklarierte zudem, er sei ...