Mit dem Knie

Einen wunderschönen guten Morgen! Vergangenen Sonntag nachmittag war es mal wieder Zeit für ein bisschen Fußballgeschichte. Im mythischen Estadio Centenario von Montevideo wurde erstmals das Finale der Sub 20 Intercontinental, der Weltpokal für U20-Mannschaften, ausgetragen. Copa Libertadores Sub-20-Gewinner Club Atlético Peñarol, Hauptstadtverein des kleinen Río-de-la-Plata-Landes, traf dabei auf den UEFA-Youth-League-Gewinner, Sport Lisboa e Benfica.

Der Pokal ist das Resultat der nach Dekaden neu entflammten Kooperationsbereitschaft der kontinentalen Fußballverbände UEFA und Conmebol, die am 12. Februar 2020 in dem sogenannten Memorandum of Understanding besiegelt worden war und als mögliches Verfallsdatum das Jahr 2028 angibt. Erstes gemeinsames Event war die »Finalissima« in London, wo Copa-América-Gewinner Argentinien am 1. Juni Eurocopa-Gewinner Italien bes...