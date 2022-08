Kiewer Zynismus

An diesem Mittwoch ist in der Ukraine der Unabhängigkeitstag – zur Erinnerung an die Proklamation des Austritts der Republik aus der Sowjetunion 1991. Aber anders als sonst wird es in diesem Jahr keine öffentlichen Paraden und Feierlichkeiten geben. Zu groß ist die Sorge, dass Russland eventuelle Events mit Artillerie- oder Raketenangriffen stören könnte. Das Kiewer Regierungspersonal wurde für die ganze Woche ins Homeoffice geschickt.

Andererseits ist das Verhältnis der Kiewer Propagandisten zur Gefahr russischer Angriffe am Staatsfeiertag durchaus ambivalent. So schrieb Präsidentenberater Olexij Arestowitsch Anfang der Woche auf Facebook, er glaube nicht, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin trauen werde, einen solchen Angriff zu befehlen. Denn »jede Bombe auf Kiew sind 20 Himars mehr«. »Himars« sind die US-amerikanischen Raketenwerfer, von denen die Ukraine bisher 20 bekommen hat, wenn auch zum Bedauern ihrer Führung zum...