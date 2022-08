Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Simpsons Eine Glatze macht noch keinen Kirk Was für eine Katastrophe! Mama Marge verhängt ein 24stündiges TV-Verbot, aber bald hören wir das entzückte »Ay, Caramba!« erschallen. Bart freut sich, weil Milhouse die Fahrerlaubnis seines Vaters hat. Und weil Milhouse gleichzeitig ausschaut wie sein Vater, Kirk van Houten. Dazu bedurfte es nur einer radikalen Rasur des Haupthaares des Freundes. USA 2013. Pro sieben, 18.40 Uhr Wiege der Menschheit Kromdraai Südafrika, unweit der Stadt Krugersdorp: Dort liegt Kromdraai. Eine der »Wiegen der Menschheit«. Hier hoffen Paläoanthropologen, endlich Licht in das Dunkel unserer frühesten Geschichte zu bringen. Bis heute ist nicht geklärt, wie sich der Übergang von den Menschenaffen (Schimpansen, Gorillas, Orang-Utan und Gibbons) zu uns Neu...

