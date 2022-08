Balkanisierter des Tages: Christian Schmidt

Eine von der EU-Kommission veröffentlichte Landkarte Europas für Kinder soll den lieben Kleinen etwas die Eigentümlichkeiten der verschiedenen Länder auf dem Kontinent näherbringen. Bemüht werden da die ewigen Klischees. Dort, wo der Balkan ist, steht auf weiter Flur einsam ein Bär und schaut etwas verloren drein.

Damit er da nicht so allein ist, ließ sich der Westen in den vergangenen Jahrzehnten einiges einfallen, seit er die kriegerische Zerschlagung Jugoslawiens mit seinem »Verteidigungsbündnis« NATO befeuert hatte. In Bosnien und Herzegowina beispielsweise g...