Pauken ohne Pauker

Der Countdown läuft: Noch viermal schlafen, dann geht die Schule wieder los. Diesmal mit einigen Hürden. Die Preise für Lernmaterialien wie Schulhefte sind um fast 14 Prozent gestiegen, das Pausenbrot ist 8,6 Prozent teurer geworden, Politiker fordern Energiesparmaßnahmen im Klassenzimmer und irgendwie gibt es viel zu wenig Lehrerkräfte.

In Berlin startet das Schuljahr 2022/23 mit einer Rekordzahl an Schülerinnen und Schülern. Allein an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen steigt die Schülerzahl um gut 6.000 Schülerinnen und Schüler auf voraussichtlich 342.810.

Doch wer soll die ganzen Kinder und Jugendlichen betreuen, im besten Fall sogar unterrichten?

Allein in Berlin bleiben etwa 600 Vollzeitstellen für Lehrkräfte unbesetzt, wie die Gewerkschaft für Bildung und Erziehung (GEW) am Mittwoch in einer Pressemitteilung verkündete. Das scheint aber nicht das einzige Problem zu sein, denn von den Lehrerkräften, die neu eingestellt werden konnten, hat n...