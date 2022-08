Kampf gegen die Ohnmacht

Am kommenden Montag muss der Stuttgarter Antifaschist mit dem Pseudonym Jo seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg antreten. Zu der war er im vergangenen Oktober am Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim verurteilt worden. Das damals gefällte Urteil lautet viereinhalb Jahre Gefängnis, die eingelegte Revision wurde vor wenigen Wochen ohne Vorankündigung und unbegründet abgelehnt. Jo saß bereits zwischen Juli 2020 und Januar 2021 insgesamt sechs Monate in der JVA Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft. Sein Haftbefehl war im Rahmen einer Haftprüfung vorerst aufgehoben worden.

Vorgeworfen wird ihm eine körperliche Auseinandersetzung am 16. Mai 2020 am Rande einer »Querdenken«-Demonstration in Stuttgart. Er soll Neonazis der rechten Scheingewerkschaft »Zentrum Automobil« angegriffen haben.

In dem halben Jahr des sogenannten Wasen-Verfahrens hatte es keine ern...