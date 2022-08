China im Visier

Gegen wen richten sich Manöver, bei denen führende NATO-Mächte gemeinsam mit ihren formellen Verbündeten in der Asien-Pazifik-Region – Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland – das Eindringen in feindlich kontrollierte Lufträume und die Seekriegführung am oberen Ende des Eskalationsspektrums proben? Dumme Frage: natürlich nicht gegen Piraten in der Straße von Malakka oder gegen Aufständische in der indonesischen Provinz Papua, die weder Lufträume beherrschen noch ausgewachsene Seekriege führen können, sondern gegen das Land, gegen das es laut allerlei scheinheiligen Beteuerungen aus der Bundeswehr ganz gewiss nicht gehen soll – gegen China. Die von Australien organisierten Manöver »Pitch Black« und »Kakadu« stärken die westliche Militärpräsenz in der Asien-Pazifik-Region. Sie verbessern zudem die Fähigkeit der NATO sowie deren regionaler Verbündeter zu gemeinsamer Kriegführung – die sogenannte Interoperabilität.

