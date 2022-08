Drehkreuz Lufthansa

Jahrelang haben die Regierungen in Rom zugesehen, wie Billigairlines wie Ryanair oder Easyjet auf den italienischen Markt vordringen und die nationale Fluggesellschaft Alitalia in den Konkurs treiben konnten. Am Ende wurde sie unter dem zurückgetretenen Premierminister Mario Draghi zerschlagen und in eine geschrumpfte neue Italia Trasporto Aereo (ITA) umgewandelt. Mit auf die Hälfte reduzierten Maschinen und Strecken und nur noch 12.000 Beschäftigten – 8.000 wurden auf die Straße gesetzt – war sie totgeboren. Die profitabelsten Langstrecken fielen an Flüge zu deutschen Drehkreuzen. Das entsprach der Linie der EU, die im Konkurrenzkampf vor allem die deutsche Lufthansa bevorzugte. Diese Linie setzte der frühere EZB-Chef Draghi fort, als er im Januar 2021 Premier wurde.

Am Donnerstag vergangener Woche hat Draghi, der nach seinem Rücktrittbis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten geschäftsführend im Amt bleibt, angekündigt, innerhalb von zehn Tagen zu ent...