Alte Schule, gute Schule

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Primera División Paraguays ist von der FIFA mehr als einmal als eine der zehn besten Ligen der Welt eingestuft worden. Der Superklassiker der Guaraníes ist der zwischen Cerro Porteño und Olimpia, beide aus der Hauptstadt Asunción, und einer der wichtigsten Balltretklassiker weltweit. Am Sonntag trafen beide am sechsten Spieltag des Torneo Clausura im Estadio Manuel Ferreira von Olimpia zum 358. Mal in einem offiziellen Match aufeinander. Bis dahin hatte Olimpia zwei Siege mehr auf dem Konto. Insgesamt war es der 444. Vergleich, und nach dieser Rechnung lag Olimpia mit fünf Siegen vorne. Beide gewannen zusammen 79 Meisterschaften Paraguays – Olimpia elf mehr, was vor allem auf die Dekade der 80er (plus sechs) zurückzuführen ist.

Das gastgebende Team von Julio César Cáceres López drückte dem Spiel von Anbeginn seinen Stempel auf. Bereits nach acht Minuten vernaschte Brian Montenegro auf links den Brasuca-Torrumsteher Je...