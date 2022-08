Warnung vom Verfassungsschutz

Hunderte Neonazis üben hierzulande auf Schießständen den Umgang mit scharfen Waffen. Was niemanden, der sich mit der Szene befasst, überraschen dürfte, wurde jetzt nochmal vom ARD-Politikmagazin »Kontraste« öffentlich gemacht. Problematisch ist allerdings die Quelle des Berichts: »Kontraste« beruft sich auf eine interne Auswertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Jene viel kritisierte Behörde, die bis über beide Ohren in den NSU-Skandal verwickelt war, wird damit zur Hauptquelle, um die Öffentlichkeit über gewaltbereite Neonazis zu informieren. Den Angaben von »Kontraste« nach üben rund 350 Personen aus dem rechten Spektrum den Schusswaffengebrauch auf Schießständen. Davon werden mehr als 90 Prozent als Neonazis klassifiziert, die restlichen zehn Prozent als »Reichsbürger« oder »Selbstverwalter« eingestuft. Die Trennung dürfte dabei sehr unscharf sein, weil es starke Überschneidungen in den rechten Denkmustern dieser Gruppen gibt.

