Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Amerikas Flüsse Der Colorado River Der Colorado (spanisch für rot gefärbt, gefärbt) ist mit seinen 2.334 Kilometern der längste Fluss Nordamerikas. 30 Millionen Menschen in der Region würden durstig und ungewaschen durchs Leben ziehen, wenn es ihn nicht gäbe. Aber es gibt ihn. Er schlängelt sich aus den Rocky-Mountains herab und ergießt sich in den Golf von Kalifornien. Wenn er denn mündet, denn das Flussdelta im benachbarten Mexiko liegt seit 50 Jahren trocken. Grund: Der Colorado River ist für die Energieversorgung wichtig. 3sat, 16.05 Uhr Liberace Zu viel des Guten ist wundervoll Da der Spielfilm zuerst im TV lief (»zu schwul für Hollywood«), durfte er nicht bei den Oscars antreten. Dafür gab es dann vierzehn Emmy-Nominierungen und elf Emmys! Michael Douglas’ Schauspiel ist unübertrefflich, und Matt Damon hält grandios mit. Regisseur Steven ...

Artikel-Länge: 2659 Zeichen

