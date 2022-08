Preußische Nachtruhe

Lieber Freund,

ich hatte mich so sehr darauf gefreut, im Urlaub endlich einmal ausschlafen zu können, aber es klappt einfach nicht. Im Süden ticken die Uhren anders.

Anfangs dachte ich, es läge am Hotel. Du weißt schon: Wer morgens nach halb sieben an den Pool kommt, findet keine Liege mehr für sein Handtuch. Wenn Du einen schattigen Platz haben möchtest, musst Du Dir den Wecker stellen (und früher aufstehen als daheim). Willst Du am Abendbüfett nicht Schlange stehen, solltest Du vor dem Ansturm der Massen dasein. Überhaupt geht es in solchen großen Hotels oft darum, antizyklisch vorzugehen, beispielsweise wenn Du an der Rezeption nach frischen Handtüchern fragen willst. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus.

Hier auf Mallorca besteht der Tag aus vier Teilen: dem Morgen, der Siesta, dem Nachmittag und der Nacht. Ab ein Uhr ist alles dicht. Dann si...