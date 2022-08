Schmidt, Hollinderbäumer, Sanoussi-Bliss

»Auch wenn irregeleitete Medien manchmal anderes behaupten: Im Fernsehen bin ich der Beste!« Der das vor Jahren der Stuttgarter Zeitung sagte, leidet nicht an Schüchternheit. Harald Schmidt ist deutlich im Vorruhestandsalter und wird am Donnerstag 65. Der Sohn eines aus Böhmen und Mähren stammenden Ehepaars wuchs in Nürtingen am Neckar auf, war bei den katholischen Pfadfindern, ehrenamtlicher Kirchenorganist und Zivi in einem katholischen Pfarrbüro. Wahrscheinlich musste er daraufhin einfach hauptberuflicher Spötter werden, der (wie die meisten großen erratischen Komiker) die Grenze zum Zynismus und zu Geschmacklosigkeiten nicht scheute. Mit seinen ersten Shows »MAZ ab!«, »Pssst …« und »Schmidteinander« (mit dem im Oktober 2020 verstorbenen, kogenialen Herbert Feuerstein, langjähriger Chefredakteur der Satirezeitschrift Mad) steigerte sich Schmidt ab 1989 von gesittet zu überschäumend bis unverschämt. Als er von 1995 bis 2014 bei Sat.1 und in ...