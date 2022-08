Abschied ohne Lebewohl

Welch ein Kontrast zu den Bildern von vor neun Jahren, als begeisterte Malier die ersten Kontingente der französischen Armee mit Jubel empfingen: Am Montag meldete der Generalstab in Paris in einer Pressemitteilung, dass die letzten Einheiten der »Opération Barkhane« um 13 Uhr Mali verlassen hätten. Zwar ist das Kommuniqué voll des Lobes über den geordneten Rückzug, der trotz aller logistischen Herausforderungen in weniger als einem halben Jahr bewältigt worden sei. Ein Wort über einen feierlichen Abschied nach gelungener Mission sucht man jedoch vergeblich.

Statt dessen Schimpf und Schande: In Gao fand erst am Wochenende eine Demonstration der Bewegung »Forces vives« statt, wie die Infoseite Maliactu berichtete. Dabei sei nicht nur der Vorwurf erhoben worden, dass in Wahrheit die französischen Truppen für den Terrorismus im Sahel verantwortlich seien. Paris sei auch ein Ultimatum gestellt worden, die Stadt am Niger »innerhalb von 72 Stunden« zu verlassen...