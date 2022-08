Gut gebrüllt, Löwen

Willkommen zurück in der »Kackliga«, wie Erzgebirge Aues Kapitän Dimitri Nazarov vor gut einer Woche völlig frustriert die dritte Liga betitelte. Damit spielte er auf den im Vergleich zur zweiten Bundesliga sehr rustikalen Kickstil an. Abgesehen davon, dass die Kumpel aus Aue bislang nicht für das »schöne Spiel« bekannt sind, durfte auch Nazarov in seinem Werdegang bereits einige Erfahrung in den unteren Klassen sammeln und müsste nach dem Abstieg inzwischen auf dem Boden der dritten Realität angekommen sein, anstatt zu lamentieren. Mitgegangen – mitgefangen. Zudem sollte er lernen, seine neue Rolle als Kapitän zielführender für das eigene Team zu interpretieren. Den besonderen Status der historischen Bergwerksregion, die sich heutzutage weitgehend über den Fußball definiert, müsste er eigentlich verstanden haben. Egal, in welcher Liga der Verein kickt.

Zum Abschluss einer fordernden englischen Woche schlug Nazarov nach Abpfiff des Sonntagsspiels zu Hause...