Sie nannten ihn Plattfuß

Bud Spencer wurde in diesem Film sogar in der Originalfassung synchronisiert. Über die Gründe muss spekuliert werden. Und dann das: Die Außenaufnahmen in Neapel wurden ständig von Schaulustigen gestört. Da platzte dem Regisseur Steno Vanzina der Kragen, er zahlte 100.000 Lire an die Camorra-Mafia, und dann war Ruhe. Er hätte natürlich auch den Hauptdarsteller fragen können, ob er ein paar Schellen verteilt. Das Lexikon des Internationalen Films meint: »Höhepunkt der zahllosen Prügeleien, die stets durch slapstickhafte Komik gemildert werden, ist eine turbulente Keilerei im Schiffslagerraum, bei der steifgefrorene Fische als Wurfgeschosse dienen.« F/I 1973

RTL Nitro, 20.15 Uhr

Doctor Wh...