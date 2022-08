Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mehr Dialektik wagen Streit um die Wertformanalyse. Waren DDR-Ökonomen die Vorläufer der »Neuen Marx-Lektüre«? Klaus Müller Die Autoren der »Neuen Marx-Lektüre« distanzieren sich vom »parteigelenkten, Traditions- oder Offizialmarxismus« in den »realsozialistischen« Ländern, dem sie eine vulgäre Historisierung und Deformierung der Marxschen politischen Ökonomie vorwerfen. Sie selbst folgen dem »Strukturalismus« des französischen Philosophen Louis Althusser¹, der das Marxsche Kapital ausschließlich logisch deutet und reklamieren für sich, die ersten zu sein, die das Marxsche Werk korrekt interpretierten, indem sie jegliches Historische aus ihm wegdenken. Zu ihnen gehören Helmut Reichelt², Hans-Georg Backhaus³, Michael Heinrich⁴ und Ingo Elbe⁵. Tatsächlich aber geraten ihre Interpretationen der Marxschen Theorie »zur Entführung aus dem Marxismus«, sagt der Philosoph Wolfgang Fritz Haug.⁶ Der »strukturelle Marxismus« Althussers verfehlt das Ziel einer »Erneuerung«, er läuft, so Werner Seppmann, auf eine »Entkernung« des Marxismus, auf die »Entsorgung seiner konstitutiven Elemente«...

