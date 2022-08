Klamm und insolvent

Im ersten Halbjahr 2022 haben in den Niederlanden 76.000 Betriebe aufgegeben – so viele wie noch nie, seit das Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2007 mit dieser Berechnung begonnen hat. 84 Prozent betrafen Unternehmen, in denen nur eine selbständige Person arbeitete. Ein Drittel der Betriebe war erst drei Jahre oder kürzer aktiv. Nur wenige ließen es aber bis zur Insolvenz kommen.

Unter den Geschäften, die aufgegeben wurden, befanden sich fast 7.000 Onlineshops, vor allem für Kleidung. Gefolgt von Büros für Unternehmensberatung. 2.165 Friseure und Schönheitssalons überlebten das erste Halbjahr 2022 nicht. 1.160 Restaurants mussten ebenfalls schließen – häufig, weil sie nicht genügend Personal fanden. Hier ist Zahl der Schließungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Bemerkenswert: Nur 961 Betriebe mit etwa 5.000 Beschäftigten meldeten im ersten Halbjahr Insolvenz an. Im Vergleich zum selben Zeitraum vor einem Jahr bedeutet das zwar eine le...