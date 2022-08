Washington verweigert sich

Der UN-Ausschusses gegen Rassendiskriminierung hat vergangene Woche die Frage geprüft, ob sich die Vereinigten Staaten von Amerika an das »Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung« (ICERD) halten. Es wurde 1994 von Washington ratifiziert. Zu der Anhörung in Genf waren hochrangige Beamte, Anwälte und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen aus den USA geladen.

Der aus 18 unabhängigen Experten bestehende UN-Ausschuss trat am Donnerstag und Freitag zum ersten Mal seit seiner im August 2014 durchgeführten letzten Anhörung zur Lage in den USA wieder zusammen. Laut einer Onlinemeldung des Fernsehsenders News Pakistan hatten Menschenrechtsaktivisten im Vorfeld der Anhörung betont, die US-Regierung habe »die Verbrechen an Schwarzen während der Sklaverei und der darauffolgenden, von Ausbeutung, Rassentrennung und Gewalt geprägten Zeit nie angemessen aufgearbeitet«. Das Erbe dieser Zeit zeige sich nach wie vor in der öko...