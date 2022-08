Im trüben fischen

Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist nach Angaben der Brandenburger Landesregierung weiter unklar. »Wir wissen bis jetzt nicht, was genau diese Vergiftungserscheinungen bei den Fischen verursacht hat«, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Lebus. In der Kleinstadt hatte er sich an der Oder ein Bild von der Lage gemacht. Die polnische Seite sei dabei, in ihrem Zentrallabor nach 300 Stoffen zu fahnden, berichtete der Umweltminister von Brandenburg, Axel Vogel (Grüne). Die Fischproben werden unter anderem auch auf Insektizide untersucht. »Von polnischer Seite wurde uns gestern mitgeteilt, dass alle Fischproben, die bisher durchgeführt wurden, keine Schwermetallbelastung und keine Quecksilberbelastung ergeben haben«, erklärte der Minister.

Für das Fischsterben gibt es nach Vogels Einschätzung wahrscheinlich mehr als nur eine Ursache. Die Dürre und die geringe Wasserführung hä...