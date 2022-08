Erst mal Ferien

Urlaub ist Urlaub, gearbeitet wird am Tag der Jungfrau allenfalls in der Küche. So ist das am 15. August schon immer gewesen, Mariä Himmelfahrt kommt gleich nach Ostern. Erst kommt das Fressen, dann die Politik. Die kretischen Lokalsender meldeten für Sonnabend den Beginn des drei Tage dauernden fröhlichen Festes. Von Herzen dabei, der Regierungschef samt Frau und Tross, man sah und knipste ihn im äußersten Süden der Insel – dort, wo es keine Autostraßen mehr gibt, mitten in der Natur und doch irgendwie zivilisiert. Der Ort heißt Marmorbucht, ein winziger Kiesstrand, umstellt von weißen Felsen, »Marmara«. Ganz im Osten der Heimat, Premier Kyriakos Mitsotakis selbst ist Kreter, brannte derweil der Wald.

Ein alter Mann, ein 86jähriger Bauer aus dem Bergdorf Viannos, hatte auf dem Acker mit einem Gasbrenner hantiert, erst die trockenen Kräuter und dann den nahen Forst entzündet, der Wind war heftig. Hubschrauber flogen Richtung Osten, der Ministerpräsident s...