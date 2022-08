Mit dem »Waldsterben« begann eine intensive Baumforschung. Geld dafür gab es ab 1981. Man untersuchte die Bäume von der Krone bis zu den Wurzeln – und das nicht nur unter dem Aspekt der Nutzung. So gibt es z. B. eine Forschung über CMT: »culturally modified trees«, der man sich in Schweden widmet, nicht zuletzt, um sie zu schützen.

»Liebende haben zu allen Zeiten ihre Initialien in Rinden geschnitzt,« schreibt die schwedische Schriftstellerin Kerstin Ekman in ihrem Buch »Der Wald« (2007). Aber es gibt noch andere Nutzungsspuren. Die CMT stehen meist unweit einer Siedlung. Dort konnte man sie nutzen, ohne sie zu fällen. »Aus dem Bast der Kiefer gewann man ein Notmehl. Axtstiele schnitt man direkt aus dem Baum. Kiefern wurden verletzt, um Teer herzustellen.«

All das wird nun registriert, sofern die Bäume noch existieren. Die Sami schnitten Hohlräume in Stämme, opferten Speisen darin. In einem Naturschutzgebiet fand man pro Hektar 116 von ihnen bearbeitete B...