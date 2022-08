Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mitunter bizarr Zwiespältiger Lektüreeindruck: Neues Heft der Zeitschrift Arbeit – Bewegung – Geschichte Cristina Fischer Die Zeitschrift Arbeit – Bewegung – Geschichte widmet ihr aktuelles Heft dem Thema Antifaschismus. Als Anlass für die Wahl des Schwerpunktes (laut Editorial »Der ursprüngliche Antifaschismus bis 1945«) bezeichnet die Redaktion die Gründung der Antifaschistischen Aktion vor 90 Jahren, im Mai 1932. Als erste bekannte explizit antifaschistische Organisation gelten die im Jahr 1921 entstandenen »Arditi del Popolo« in Italien, die sich gegen den Straßenterror der faschistischen Schwarzhemden wehrten. Vergleichsweise unbekannte frühe Antifaschisten stellt der Beitrag über die »Veteranenbewegung in Griechenland 1922–1926« von Giorgos Chraniotis (Universität Thessaloniki) vor. Sara Ann Sewell von der Universität Virginia (USA) behandelt in ihrem Beitrag die kommunistische Trauerkultur in Deutschland 1931/1932. Ihr Fazit klingt bizarr: »Kommunistisch-antifaschistische Beerdigungen waren politische Spektakel, bei denen AktivistInnen Straßen und Friedhöfe eroberten,...

