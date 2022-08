Guyana

Im Wald des Jaguars

Guyana: 790.000 Einwohner. Staat an der Atlantikküste Südamerikas. Grenzt im Süden und Westen an Brasilien und im Nordwesten an Venezuela. Wissen gesichert und geladen? Denn 80 Prozent der Fläche sind Regenwald. Und was meinen Sie, wer sich da alles tummelt? BRD 2021.

Arte, 18.35 Uhr

Yellowstone

Feuer und Eis

Im Yellowstone-Nationalpark grasen die letzten wilden Bisonherden überhaupt. Seit Jahrtausenden sind sie hier zu Hause, und wenn es ihnen doch einmal zu kalt wird, schlendern sie zu einem ganz bestimmten Fluss hin, der idealerweise von Warmwasser aus der Tiefe gespeist wird. Da lässt es sich aushalten. Wer selbst einmal zu moderaten Wetterlagen dorthin möc...