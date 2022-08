Eher introvertiert

»If Words Were Flowers« heißt das letzten November erschienene Album des US-amerikanischen Soul-und-mehr-Musikers Curtis Harding. Der Titel geht zurück auf einen gemeinhin zu selten befolgten Wunsch seiner Mutter: Schenk mir die Blumen jetzt, solange ich noch hier bin. Misch dich ein, macht Harding daraus, zeig Interesse – am Zustand der Gesellschaft, an deinen Nächsten, und versuch Verbindungen zu ihnen aufzubauen. In seinen Songtexten bleibt Harding hier ausdeutbar unbestimmt, aber die Soul-Vibes der Musik und die Videos (»Hopeful«) verweisen auf das Lebensgefühl der schwarzen Community, auf Rassismuserfahrungen und die Hoffnung, die von Bewegungen wie »Black Lives Matter« ausgehen mögen.

Am vergangenen Donnerstag gastierte Curtis Harding mit seiner Band im Kölner Gloria. Es ist eines der zahllosen diesen Sommer stattfindenden Konzerte. Kluge Konzertveranstalter haben eh erst mal nur für den Sommer geplant, und die anderen lassen verlegte und verschoben...