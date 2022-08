Kampf für drei Euro pro Tag

Auf Bangladeschs Teeplantagen hat am Sonnabend ein Massenstreik begonnen. In knapp 200 der insgesamt 232 Betriebe der Branche haben die Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. Rund 150.000 Frauen und Männer befinden sich auf unbefristete Zeit im Ausstand. Gefordert wird eine deutliche Lohnerhöhung von derzeit 120 auf 300 Taka pro Tag. Das würde umgerechnet eine Steigerung von etwa 1,20 auf drei Euro bedeuten. Die Streikenden sind wild entschlossen. Denn sie schuften für Hungerlöhne. Von »moderner Sklaverei« ist in vielen aktuellen Berichten die Rede. Tatsächlich erinnern die Zustände auf den Teeplantagen in Südasien – da unterscheiden sich Bangladesch, die nahe Darjeeling-Region Indiens oder Sri Lanka nur unwesentlich – an eine Form von Leibeigenschaft. Die meisten Betriebe liegen weit abseits größerer Siedlungen, und die Pflückerinnen sind oftmals auf den Plantagen untergebracht. Nur wenig wird so von ihrem Los Notiz genommen.

Das Schicksal von Saraswati ...