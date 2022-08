Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sprachgenie des Tages: Stephan von Dassel Klaus Fischer Lokalpolitik gilt als langweilig. Geht da einmal etwas schief, ist die Aufregung zwar auch groß, betrifft aber weniger Leute, als wenn beispielsweise im Bund wieder mal suboptimal regiert wurde. Gemeinsam ist beiden Skandalvarianten, dass die Verursacher bei der Bereinigung der »Vorgänge« meist deutlich kreativer sind als in ihrem Job. Ein gutes Beispiel liefert aktuell Stephan von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen). Der Gute ist Bezirksbürgermeister in Berlin und hatte offenbar den dringenden Wunsch, einen Parteifreund aus seinem Wahlkampfteam als leitenden Mitarbeiter...

Artikel-Länge: 1807 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen