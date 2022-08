Stausee füllt sich

Der Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) am Blauen Nil sorgt immer wieder für Ärger im Sudan und in Ägypten, den Anrainern am Unterlauf des Flusses. Am Freitag teilte die Regierung in Addis Abeba mit, die dritte Phase des Auffüllens des Stausees sei abgeschlossen, meldete Reuters. Mit dem 3,9 Milliarden Euro teuren Staudammprojekt will Äthiopien der größte Stromexporteur auf dem Kontinent werden.

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed nahm am Donnerstag die zweite Turbine des größten Wasserkraftwerks in Afrika offiziell in Betrieb. »Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir eine Höhe von 600 Metern erreicht, was 25 Meter höher ist als die vorherige Füllung«, sagte Ahmed laut dem arabischen TV-Sender Al-Dschasira. Er wird noch einige Male bei der Inbetriebnahme von Turbinen erscheinen dürfen – am Ende sollen es 13 sein. Im Moment erzeugt das Kraftwerk 750 Megawatt Strom. Wenn alle Turbinen laufen, werden es 6.500 Megawatt sein. Zum Vergleich: Das...