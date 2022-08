»Ihr werdet mich niemals brechen«

Wer hat nicht schon einmal von den »Angola Three« gehört, den drei jungen schwarzen Gefangenen Robert Hillary King, Herman Wallace und Albert Woodfox? Sie wurden fälschlicherweise beschuldigt, 1972 einen Gefängniswärter in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis »Angola« getötet zu haben? Das auf einer ehemaligen Sklavenplantage im US-Bundesstaat Louisiana errichtete Staatsgefängnis ist nach dem afrikanischen Herkunftsland benannt, aus dem viele Sklaven in diese Gegend der US-Südstaaten verschleppt wurden. Am 4. August 2022 gaben die Anwälte von Albert Woodfox bekannt, ihr Mandant sei im Alter von 75 Jahren verstorben.

Über vier Jahrzehnte wurden Woodfox, King und Wallace im Angola-Gefängnis in brutaler Isolationshaft gehalten. Woodfox war einer der am längsten isolierten Gefangenen der Welt. Seit 1972 war er mehr als 43 Jahre lang sieben Tage die Woche und 23 Stunden am Tag völlig vereinzelt. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folte...