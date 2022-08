Klärung im Vorgespräch

Wenn die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger etwas Gutes hat, dann dass sie eine Debatte über die Arbeitsweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgelöst hat. Es ist unter anderem offensichtlich geworden, dass die Arbeit der Aufsichtsgremien in den Sendern mangelhaft ist. Das soll sich nun ändern, verspricht zumindest WDR-Intendant Thomas Buhrow, der die Geschäfte an der ARD-Spitze von Schlesinger übernommen hat. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Aufsicht aller Sender innerhalb der ARD gestärkt werde, sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Man sei dabei zu prüfen, »ob überall in der ARD die Geschäftsstellen der Aufsicht adäquat ausgestattet sind«. Der Verwaltungsrat des RBB will ebenfalls seine Arbeitsweise überprüfen. Die amtierende Vorsitzende Dorette König sagte am Sonnabend gegenüber dpa, das Gremium werde sehr kritisch seine Arbeitsweise und Themenaufteilung hinterfragen.

König kam an die Spitze des G...