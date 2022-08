Vergessen, schon wieder

In den westlichen Medien ist eine beliebte Floskel bezüglich des Jemen die des »vergessenen Kriegs« – so als müssten sich die Kolleginnen und Kollegen dann und wann gegenseitig daran erinnern, dass da am Fuße der Arabischen Halbinsel noch ein Krieg wütet, der laut UNO die »schlimmste humanitäre Krise der Welt« hervorgebracht hat. Das Interesse der Medien war seit seinem Beginn vor siebeneinhalb Jahren verschwindend gering, seit Ende Februar hat die Omnipräsenz des Ukraine-Kriegs den Jemen im Grunde vollständig aus dem bundesdeutschen Blätterwald vertrieben. Der Krieg, der mittlerweile wohl über 400.000 Todesopfer gefordert hat, nimmt medial nun endgültig den Rang eines Konflikts in Subsaharaafrika ein: nämlich gar keinen. Weder über den tödlichen Artilleriebeschuss eines Spielplatzes in Taiz noch über die jüngste Welle der Gewalt in Schabwah wurde in bürgerlichen Medien berichtet. Die verheerenden Sturzfluten südlich der Hauptstadt Sanaa und in den Geflüc...