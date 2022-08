Bessere Wörter, bessere Welt?

Vorbemerkung des Autors: Der folgende Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der auf der von der Marx-Engels-Stiftung organisierten Tagung »Politik per Gender, Sprache und Identität« am 11. Juni in Dortmund gehalten wurde. Im Rahmen der jW-Thema-Seiten ist er eine sehr verspätete Antwort auf jene Beiträge, die Klassen- und Identitätspolitik zusammendenken wollen (Michael Zander: Zusammen kämpfen) und allenfalls problematische Tendenzen der identitätspolitischen Linken zugestehen, ohne daraus grundsätzliche Folgerungen zu ziehen (Felix Werfel: Getrennt marschieren). Vielleicht ist aber das Problematische der Identitätspolitik keine zufällige Randerscheinung, sondern erweist sich gerade darin ihr Wesen.

Im Jahr 1979 entstand der britische Spielfilm »Life of Brian«. Brian lebt um das Jahr Null herum in Judäa, und sein Problem ist, dass er für den Messias gehalten wird. Folgerichtig endet die Komödie mit seiner Kreuzigung. Das erzähle ich aber nic...