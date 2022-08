Von wegen Lernmittelfreiheit

Menschen mit Kindern im schulpflichtigen Alter haben häufig bereits Listen mit Schulbüchern und Arbeitsheften bekommen, die sie für ihr Kind im neuen Schuljahr zu besorgen haben. In Bundesländern, wo vollständige Lernmittelfreiheit besteht, mag das kein Problem sein, dort können z. B. die entsprechenden Schulbücher zu jedem Schuljahr neu ausgeliehen werden. Doch in einigen Bundesländern wie etwa in Niedersachsen, Berlin oder NRW gilt diese Lernmittelfreiheit nur teilweise, die Eltern müssen dort für einen Teil an den Kosten selbst aufkommen (in Berlin z. B. bei Schülern von weiterführenden Schulen bis zu 100 Euro).

Wer Hartz IV vom Jobcenter, Leistungen zum Lebensunterhalt vom Sozialamt, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhält und einen Eigenanteil leisten muss, kann die nötigen Ausgaben jedoch erstattet bekommen – entweder vom Jobcenter oder vom Bürgeramt der jeweiligen Kommune. Betroffene müssen dazu einen Antrag stellen und durch Belege (Schulbuchlisten de...