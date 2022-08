Der hanseatischen SPD auf den Zahn fühlen

In der »Cum-Ex«-Affäre scheint sich die Schlinge um die Verantwortlichen für den größten Steuerraub der BRD-Geschichte enger zu ziehen. Am kommenden Freitag soll Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), früherer Erster Bürgermeister Hamburgs, erneut vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburger Bürgerschaft aussagen. Auch Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) soll vernommen werden, wie die CDU-Fraktion der Bürgerschaft am Freitag mitteilte. Schmidt, der Scholz schon als Staatsrat der Senatskanzlei in Hamburg zuarbeitete, gilt als Spindoktor des Kanzlers.

»Um die Wahrheit ans Licht zu bringen«, müsse der enge Vertraute von Scholz als Zeuge in den Ausschuss geladen werden, sagte der Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss, Götz Wiese, am Freitag der dpa. Die CDU werde dies zeitnah beantragen. Wiese warf der SPD vor, Informationen zum Umgang mit der Warburg-Bank während Scholz’ Zeit als Bürgermeister zurückzuhal...