Zahlreiche kleine Gaskraftwerke

Deutschland soll Gas sparen. Nicht ganz Deutschland, aber die privaten Haushalte und die Gaskraftwerke. Über den Verbrauch der Industrie – immerhin 36,5 Prozent des Gesamtverbrauchs – wird vornehm geschwiegen.

Um weniger Gas in Kraftwerken zu verbrennen, haben Unionspolitiker in den letzten Wochen und Monaten immer wieder die Verlängerung der Laufzeiten für die letzten drei AKW ins Spiel gebracht. Die Sache hat allerdings – neben den oben erwähnten Sicherheitsproblemen – mindestens zwei Haken.

Erstens: die Brennstäbe. Natürlich haben die Betreiber für ihre Brennstoffversorgung das Betriebsende im Dezember einkalkuliert. Aus Neckarwestheim heißt es zum Beispiel, dass man die Nutzung der alten Brennstäbe bis zum Februar strecken könnte, wenn die Leistung heruntergefahren würde. Oder mit anderen Worten: Wenn das AKW in den nächsten Monaten weniger Strom liefert, könnte es bis in den Februar weiterlaufen. Ein Ersatz für das Gas, das man in den Kraftwerken ang...