Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Cevennen – Frankreichs unberührter Süden Man sollte hier die nächste »Star Wars«-Folge drehen. Alles da, vor allem Karstlandschaften und tiefe Schluchten. Die Doku zeigt freilich erst einmal die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt und wie das alles vor 350 Millionen Jahren entstanden ist. Das Zentralmassiv ist ein ehemaliger Meeresboden, der nach oben strebte. Die Region ist aber auch historisch interessant, weil dort, im Gegensatz zum Rest Frankreichs, die Reformation so richtig Fuß fasste, bis heute. Und sie war auch ein Zentrum des bewaffneten Widerstands gegen die deutsche Besatzung. F/D 2021. 3sat, 18.15 Uhr Still Alice – Mein Leben ohne Gestern »Warum konnte es nicht Krebs sein?« Verzweifelt und zynisch klingt die Frag...

