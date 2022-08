»Wir brachten Zivilisation«

Auf dem Foto aus den 1970er Jahren sitzt ein Mann leicht nach vorne gebeugt auf seinem Pferd, die Zügel lässig, aber sicher in der linken Hand, im Hintergrund eine Herde ausgemergelter Zeburinder.¹ Er trägt eine schwere Lederhose mit reichem Besatz, ein strahlend weißes, körperenges Hemd mit buntem Halstuch, über der riesigen Sonnenbrille einen schwarzen Cowboyhut und am linken Handgelenk eine fette Uhr. Durch die Sonnenbrille schaut er entschlossen in die Kamera. Gesichtsausdruck, Körperhaltung und das auffallend luxuriöse Outfit verraten: Ich bin der Boss, und ich genieße das. Der Name des Mannes ist Friedrich Brügger. Er war von 1974 bis 1986 Chef der »VW-Farm«, einer riesigen Rinderfarm, die der VW-Konzern im brasilianischen Urwald auf einem Gelände von rund 140.000 Hektar – halb so groß wie das Saarland – errichtet hatte.

1983 erhebt ein brasilianischer Padre schwere Vorwürfe gegen Brügger und den VW-Konzern wegen der Zustände auf der »Fazenda Rio Cr...