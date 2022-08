Anfang mit Anker

Nach monatelangen Verhandlungen verließ am 1. August der erste Getreidefrachter einen ukrainischen Hafen, die »Razoni«. Zehn Tage zuvor war in Ankara ein Abkommen über den Export von Agrarprodukten und Dünger aus drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen unterzeichnet worden. Zwischen Russland, Ukraine, Türkei und Vereinten Nationen (UN). Deren Generalsekretär António Guterres hatte von einem »Leuchtfeuer der Hoffnung« im Kampf gegen den Hunger gesprochen. Zielhafen der »Razoni« war aber nicht das Horn von Afrika, sondern Tripoli im Libanon. Auch da gibt es Hunger, ist Weizen für viele unbezahlbar. Aber die Ladung der »Razoni«, 26.000 Tonnen Körnermais, war offiziell als Tiernahrung deklariert, sollte gemahlen und an Hühner verfüttert werden, zum Teil wohl im benachbarten Syrien.

Nach einer Inspektion in Istanbul wurde die »Razoni«, die unter der Flagge von Sierra Leone fährt, am vergangenen Wochenende im Libanon erwartet, sie kam nie dort an. Rund 60 Kilometer ...