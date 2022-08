Klares Ziel, harter Kampf

Vor zwei Tagen haben die Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zum mittlerweile neunten Male über einen Tarifvertrag für rund 12.000 Hafenbeschäftigte in 58 Unternehmen verhandelt; nach etwas mehr als acht Stunden wurde auch diese Gesprächsrunde am Mittwoch abend wieder vertagt – Fortsetzung in zehn Tagen, am 22. August. Während der ZDS laut Agenturbericht von einer Annäherung in den bislang auseinanderklaffenden Positionen spricht, wird Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth zitiert mit den Worten, man sei »enttäuscht über die geringe Annäherung«.

Gestritten wird nach wie vor über die zentrale Gewerkschaftsforderung nach einer ernsthaften Reallohnsicherung. Während der ZDS bislang einen Tarifvertrag mit 24 Monaten Laufzeit anbietet, lehnt Verdi es ab, die Beschäftigten im zweiten Jahr ohne Möglichkeit einer Anpassung an wirtschaftliche Verschlechterungen hängenzulassen: »Wir sind mit dem Ziel der Re...