Sein skurrilstes Tor

Der Seemannschor Hamburg und Pianist Joja Wendt waren am Mittwoch ebensowenig zu beneiden wie die vier Redner der Gedenkfeier für Uwe Seeler. Sie alle mussten auf einer runden Bühne stehen, die im Mittelkreis des Spielfeldes lag – also in der prallen Sonne, bei etwa 27 Grad im Schatten. Die Akteure der Feier absolvierten ihr Pensum aber klaglos, ebenso wie Hunderte Ehrengäste, von denen die Mehrzahl Uwe Seeler persönlich gekannt hatte. So etwa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er zeigte sich nach Ende der Trauerfeier gegenüber Medienvertretern »ganz gerührt«. »Für mich ist das Tollste an Uwe Seeler, dass er so normal geblieben ist und so geerdet«, sagte Scholz. »Das ›Uns Uwe‹, das kommt nicht von ungefähr. Das ist tief aus ihm heraus gewachsen.«

Unter den Gästen waren neben Scholz auch der V...