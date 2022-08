Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wilde Inseln Sansibar Jeder hat wohl schon einmal von der sagenumwobenen Insel Sansibar gehört, aber wo genau liegt die? Da helfen wir gern weiter: 40 Kilometer vor dem ostafrikanischen Tansania. Die Evolution konnte hier über lange Zeit ihr eignes Süppchen kochen. Wohin das führt, hat Herr Darwin gründlich dargelegt. Das Wunder Sansibar, Jahrtausende vom Festland getrennt, brachte viele neue Arten hervor. Und die sollten Sie mal sehen! 3sat, 18.15 Uhr Spider-Man: Far from Home Peter Parker ist ein ehrlicher Knochen, der Proletarier unter den Superhelden. PP ist wie wir, nur eben völlig anders. Er ist ja auch Spider-Man. Deswegen verheißt es nichts Gutes, wenn unser Kollege mit seinen Klassenkameraden nach ...

Artikel-Länge: 2239 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen