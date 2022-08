Durch die Wolken

Es geht nach Santa Clara, das, was man in Kuba Osten nennt. Am Busbahnhof in Havanna weint jemand so ausgiebig, ich könnte mitmachen. Bis zur Abfahrt dauert es. Drei Stunden eher soll man da sein, trotzdem sitze ich zweieinhalb davon am falschen Ort und habe letztlich Mühe, dorthin zu kommen, wo die Busse von Viazul abfahren, einer Tochter des Nationalen Busunternehmens. Ich hätte es eher wissen müssen, denn dort scharen sich die ausländischen Gäste.

Im Bus sitzt die Weinende schräg neben mir neben ihren Eltern. Sie weint jetzt nicht mehr. Kurz vor Santa Clara eine Raststätte: Niemand springt in den kleinen, runden Pool dort, vielleicht, weil er im Kinderbereich steht, oder weil man mit Essen beschäftigt ist.

Es ist dunkel, als ich in der Provinzhauptstadt von Villa Clara ankomme. Trotzdem krachen noch Pferdekutschen durch die Stadt. Die Unterkunft ist eine für Kubanerinnen und Kubaner: günstig, dafür schlicht, mit Tüchern an den Wänden statt Tapeten. Ich...