Von wegen grüner Kapitalismus

Flüsse trocknen aus, Wälder stehen in Flammen – die Folgen des Klimawandels sind auch in diesem Sommer wieder deutlich zu spüren. Vor diesem Hintergrund müssten sich alle um Klimaschutz bemühen, doch die deutsche Wirtschaft ist davon weit entfernt. Ihre Klimabilanz hat sich im vergangenen Jahr verschlechtert, wie das Handelsblatt am Mittwoch berichtete. Eine Auswertung der Nachhaltigkeitsberichte der größten deutschen Unternehmen habe ergeben: Im Vergleich zum Vorjahr stießen die 40 Dax-Konzerne 2021 rund sechs Prozent mehr Kohlendioxid aus. In absoluten Zahlen sind das knapp 16,5 Millionen Tonnen, in etwa die CO2-Bilanz Berlins.

»Wir befinden uns mit den Emissionen in Deutschland 2021 damit etwa wieder auf dem Niveau von 2019«, kommentierte Klimaforscher Manfred Fischedick in der Zeitung. Der wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie geht davon aus, dass der CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren noch weiter ansteig...