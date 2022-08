Gold- und Flugzeugklau: Wie der Westen mit Venezuelas Staatseigentum umspringt

Aus Sicht Venezuelas verhalten sich die USA und ihre Verbündeten trotz kleinerer Lockerungen der Sanktionen wie moderne Raubritter. So forderte das US-Justizministerium am 3. August die argentinische Regierung auf, eine Boeing 747 der venezolanischen Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) zu beschlagnahmen, die auf einem Flughafen in Buenos Aires abgestellt ist, weil angeblich gegen US-Ausfuhrkontrollgesetze verstoßen wurde. Fünf Tage zuvor hatte der Oberste Gerichtshof Großbritanniens der Regierung in Caracas den Zugriff auf 31 Tonnen der Goldreserven des Landes verweigert, die bei der Bank of England gelagert werden.

»Sie wollen unser Flugzeug stehlen, so wie sie vorhaben, unser Gold zu rauben«, warf Staatschef Nicolás Maduro den USA und Großbritannien vor. Die Flugzeugaffäre belastet mittlerweile auch die Beziehungen zwischen Caracas und Buenos Aires. »Wir sind sehr wütend über das, was in Argentinien passiert«, zitierte die Orinoco Tribune...