Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein bisschen Grün, viel Kapitalismus USA: Von Lobbyisten zerfleddertes »Build back better«-Gesetzespaket im Senat verabschiedet Jan Pehrke Ein 3,5 Billionen US-Dollar (etwa 3,4 Billionen Euro) schweres Gesetzespaket sollte den Neustart der US-Ökonomie nach Corona einläuten. Mit dem »Build back better«-Act wollte die Regierung von Präsident Joseph Biden die Krankenversicherungsleistungen und Kinderbetreuungsangebote verbessern. Außerdem waren bezahlte Elternzeit, Steuerentlastungen für Familien, erleichterte Hochschulzugänge und eine Stärkung der Altenpflege vorgesehen. Eine zweite Säule des Programms sollten Investitionsanreize für die Industrie zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sein, Kostenpunkt: 555 Milliarden Dollar. Zur Finanzierung wollte Biden die drastische Unternehmenssteuersenkung seines Vorgängers Donald Trump etwas zurückzufahren und die Arzneimittelpreise senken. Weil den Industriebossen das überhaupt nicht passte, starteten sie eine Kampagne. Dabei konzentrierten sie sich darauf, die hauchdünne Mehrheit der Demokraten im Senat zu unterminieren und Abgeordnete mittels üppige...

Artikel-Länge: 3503 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen