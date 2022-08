Nächste Runde im Fall Schlesinger

Wie geht es weiter im Fall der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger? Der Rundfunkrat des ARD-Senders will darüber am Dienstag nächster Woche beraten. »Dort wird über letzte Fragen der Vertragsauflösung von Patricia Schlesinger und die weitere Rolle von RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf beraten werden, der sein Amt aktuell ruhen lässt«, teilte das Gremium am Montag mit.

Bereits am Donnerstag war Schlesinger als ARD-Chefin zurückgetreten, am Sonntag hatte sie dann auch ihren Rückzug von der RBB-Spitze bekanntgegeben. Von ihrem Amt zurückgetreten ist sie bislang allerdings noch nicht, wie ein Bericht von Springers Bild (Dienstag) nahelegt. Demnach hat RBB-Verwaltungsratschefin Dorette König erklärt: »Schlesinger nimmt nur keine Aufgaben mehr für den RBB wahr.« Angeblich komme sie nicht mehr ins Haus und habe keinen Zugang zum ...